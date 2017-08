Au sortir d’une saison 2016 sauvée de justesse par une belle performance de Felipe Nasr au Brésil, Sauber savait que la saison 2017 serait au moins aussi difficile, avec la signature d’un contrat modifié pour la fourniture d’un moteur datant de 2016, qui ne recevrait donc aucune évolution. Une situation qui s’annonçait chaotique, et qui allait l’être avant même de commencer.

Lors de la Course des Champions à Miami, durant l’hiver, Pascal Wehrlein se blessait au dos après un gros accident et manquait la majeure partie des essais hivernaux. Revenu tester sa résistance à la douleur, il déclarait forfait pour les deux premières courses, poussant son équipe à faire appel à Antonio Giovinazzi pour le suppléer.

Sauber perdait alors son meilleur élément au plus mauvais moment, puisque la voiture et son vieux moteur accusaient moins de retard à ce moment de la saison. Les passages en Q2 de Marcus Ericsson et Antonio Giovinazzi en début de saison en sont la preuve, mais c’est bien Wehrlein, revenu à Bahreïn, qui délivrait Sauber à Barcelone en appliquant parfaitement la stratégie concoctée par Ruth Buscombe et en allant chercher la huitième place. Il profitait du chaos de Bakou pour inscrire un point de plus.

Un arbre qui cache la forêt puisque Sauber a hérité de la dernière place du classement juste avant la pause estivale, après que McLaren a signé une belle performance en Hongrie. La deuxième moitié de saison devrait être très difficile pour Sauber qui navigue désormais à près de trois secondes au tour des meilleurs et qui devrait continuer à perdre en performance. Fred Vasseur, nouveau directeur, aura du pain sur la planche pour bien préparer 2018.

Statistiques :

10e du championnat avec 5 points