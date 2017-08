Avec l’arrivée du nouveau règlement faisant la part belle à l’aérodynamique, il était attendu que Red Bull enchaîne sur sa bonne fin de saison 2016 et qu’elle se place immédiatement en favorite, grâce au travail d’Adrian Newey et à un moteur Renault bien meilleur. Rapidement, il était évident qu’il n’en serait rien, notamment à cause d’une voiture certainement trop conservatrice, mais aussi à cause d’un bloc propulseur dont la fiabilité était loin d’être parfaite.

Clairement en retrait de Ferrari et Mercedes, l’équipe du fabricant de boisson énergétique ne signait qu’un podium avant le retour en Europe, grâce à Max Verstappen en Chine. Déjà décrochée par ses deux rivales au classement, Red Bull se reprenait à partir de Barcelone avec Daniel Ricciardo qui allait signer une série de cinq podiums, dont une victoire inattendue à Bakou, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

De quoi relancer une saison difficile qui n’était pas meilleure malgré l’arrivée d’une évolution de la RB13, puisque la fiabilité venait encore perturber les résultats de ses pilotes, notamment Max Verstappen qui a abandonné trois fois à cause d’un problème mécanique. Au final, c’est surtout le Néerlandais qui vit une saison très difficile car même si Red Bull n’a pas fourni les résultats qu’on attendait d’elle, Daniel Ricciardo pointe au quatrième rang du championnat et a remporté la cinquième course de sa carrière.

Une chose est certaine, Red Bull et Renault vont devoir travailler la fiabilité qui n’est pas encore parfaite, et la pause estivale va également être l’occasion pour les pilotes de s’expliquer et de repartir sur de bonnes bases, après l’accrochage qu’ils ont vécu en Hongrie. En attendant, Red Bull n’est que la troisième force du plateau, isolée derrière les deux équipes de pointe, et loin devant le peloton.

Statistiques :

3e du championnat avec 184 points

1 victoire

6 podiums