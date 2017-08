Sans volant après la fin de l’aventure Manor, Pascal Wehrlein a trouvé refuge chez Sauber où il espérait franchir un pas et se battre dans le milieu de peloton, ne serait-ce que pour effacer la frustration de ne pas avoir été retenu par Force India. Malheureusement pour l’Allemand, son début de saison a été rendu compliqué par un accident qu’il a subi à Miami lors de la course des champions. Blessé au dos, Wehrlein allait rater les essais privés et les deux premiers week-ends de course de l’année.

Prenant son mal en patience, c’est un retour sous le signe de la motivation et de la performance qu’il effectuait à Bahreïn en passant en Q2 et en terminant la course à la porte des points. Nettement plus rapide que Marcus Ericsson, Wehrlein profitait d’une stratégie osée en Espagne pour terminer huitième. Et il profitait d’une course chaotique en Azerbaïdjan pour aller chercher le point de la dixième place.

Auteur de l’intégralité des points de son équipe cette saison, Wehrlein a nettement pris la mesure de son équipier, pourtant plus expérimenté et mieux préparé. Le niveau de sa monoplace et du vieux bloc moteur qui l’équipe, lié aux performances moyennes de son équipier, ne semblent toutefois pas suffisants pour qu’il se distingue.

Remplacé pour les deux premières courses de la saison par Antonio Giovinazzi, le travail effectué par l’italien n’aide pas à mettre en lumière les performances de Wehrlein puisque le vice-champion GP2 en titre a réussi à se hisser une fois en Q2 et à terminer douzième dès sa première course. Des performances qui l’ont bien aidé à obtenir des essais supplémentaires chez Haas pour la suite de la saison.

Statistiques :

16e du championnat avec 5 points

Comparatif avec Marcus Ericsson :

Course : 4/3 en faveur de Wehrlein (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 7/2 en faveur de Wehrlein