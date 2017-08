Appelé par Renault pour remplacer Kevin Magnussen qui ne faisait pas l’unanimité au sein de l’équipe française, Nico Hulkenberg a cédé aux sirènes du constructeur qui, s’il ne lui offrait pas une garantie de résultat pour cette saison qui représentait encore une transition, lui assurait un statut de premier pilote face à un Jolyon Palmer peu menaçant.

Et s’il n’a effectivement pas été menacé par le Britannique, puisqu’il l’a battu 11 fois en 11 qualifications, Hulkenberg a fait mieux que sauver les meubles pour Renault. Ayant raté le top 10 de peu lors des deux premières courses, il a toutefois atteint la Q3 dès la Chine. Dans les points à partir de Bahreïn, l’Allemand a enchaîné trois courses dans le top 10 jusqu’à Barcelone, où il a signé une très belle sixième place.

A Monaco, il est victime d’un problème de boîte de vitesses et abandonne avant de revenir dans les points au Canada. A Bakou, il commet sa seule erreur de la première moitié de saison en pliant un demi-train avant dans un mur. Pas à son aise en Autriche, il profite de la très bonne évolution de la RS17 à Silverstone pour se qualifier sixième et terminer au même rang, manquant même de peu la cinquième place à cause d’un problème.

S’il n’a pas encore la chance de lutter pour de très bonnes places avec sa Renault et qu’il est encore en retrait de son ancienne équipe, Force India, Hulkenberg semble avoir fait le bon choix en rejoignant sa nouvelle équipe, dans laquelle il est au centre des attentions et semble rouler totalement décomplexé. Ses très bonnes performances récentes laissent entrevoir une solide deuxième moitié de saison.

Statistiques :

10e du championnat avec 26 points

Comparatif avec Jolyon Palmer :

Course : 4/2 en faveur de Hulkenberg (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 11/0 en faveur de Hulkenberg