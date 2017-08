Le grand changement de règlement était le premier danger rencontré par Mercedes depuis l’arrivée des V6 turbo, en 2014, au moment où a commencé la domination des flèches d’argent. Vue par ses rivales comme le moment opportun pour briser son hégémonie, cette nouvelle ère qui s’ouvre a effectivement mis un coup d’arrêt à cette supériorité.

Avec huit pole positions et six victoires, on ne peut pas dire que Mercedes se soit retrouvée en grande difficulté, mais la résistance opposée par Sebastian Vettel dès le début de saison a eu de quoi surprendre la firme à l’étoile. Malmenée sur les circuits où l’agilité prime, en raison de son empattement plus long que celui des autres monoplaces, la W08 a également peiné en début de saison à afficher un rythme de course convaincant.

La fiabilité est redevenue le point fort de Mercedes qui n’a subi qu’un abandon, à Barcelone, après une casse du moteur sur la voiture de Bottas. Ralentie par le changement de la boîte de vitesses sur chacune des monoplaces, aucun autre incident mécanique n’a été à déplorer sur les flèches d’argent et en 22 départs conjoints, Hamilton et Bottas n’ont raté que huit fois le podium.

Malgré tout, le championnat des pilotes est mené par Sebastian Vettel et au classement des constructeurs, Ferrari ne pointe qu’à 39 points. Cela dit, la W08 a progressé plus rapidement que sa rivale italienne et désormais, c’est elle qui possède l’avantage d’être plus à l’aise sur la majorité des circuits, exceptés les plus lents comme la Hongrie. De quoi promettre une lutte intense entre Vettel, Hamilton et Bottas, qui veut jouer sa carte, mais aussi entre les deux équipes de pointe jusqu’à la fin de saison.

Statistiques :

1ere du championnat avec 357 points

6 victoires

8 pole positions

6 meilleurs tours

14 podiums

2 doublés