McLaren n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis 2015, date à laquelle elle s’est associée avec Honda dans l’espoir de faire renaître un partenariat qui parle à n’importe quel fan de Formule 1, auquel on associe des noms comme Senna ou Prost et des saisons comme 1988, où seule une course avait échappé au tandem infernal.

Mais McLaren n’est plus ce qu’elle était et surtout, Honda n’a pas fourni un centième de la qualité qu’était la sienne il y a trente ans, ce qui a mené les deux partenaires à un fiasco toujours non résolu. La saison 2016 avait été plus encourageante que la 2015 et Honda avait cru bon de repartir d’une feuille blanche pour optimiser le concept de son moteur. Une décision vite regrettée quand la MCL32 a été mise sur la piste, puisque les rares tours effectués sans panne mécanique se sont avérés très, très lents.

Fernando Alonso a abandonné à six reprises, dont une en Russie où il n’a même pas terminé le tour de chauffe, tandis que Stoffel Vandoorne a vécu quatre abandons de son côté. Il a surtout fallu attendre la troisième version du moteur Honda, arrivée lors du mois de juillet, pour que la McLaren ait un semblant de performance. En lice pour ses premiers points de la saison au Canada, Alonso a abandonné à deux tours de l’arrivée et a finalement ouvert le compteur de l’équipe à Bakou, huitième manche de la saison, ce qui en fait le pire démarrage de l’histoire de McLaren.

Le Grand Prix de Hongrie, sur lequel comptait l’équipe britannique, a enfin permis à ses pilotes de se mettre en valeur et de prouver la qualité de la MCL32, sur une piste où le moteur ne joue qu’un rôle dérisoire. Placée quatrième force sur la grille de départ, l’équipe a tenu la dragée haute aux Force India et Toro Rosso pour inscrire neuf points d’un coup et quitter la dernière place du classement. Avec la quatrième version du moteur Honda, McLaren devra impérativement confirmer ses progrès qui, s’ils ne sont pas trop parasités par les pénalités, pourraient lui permettre d’aller chercher la cinquième ou sixième place du classement et ainsi, ne pas faire pire qu’en 2016.

Statistiques :

9e du championnat avec 11 points

1 meilleur tour