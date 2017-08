Très optimiste avant la saison 2017, porté par les espoirs de Red Bull de profiter de la nouvelle réglementation, Max Verstappen espérait pouvoir retrouver le chemin de la victoire et potentiellement se battre pour le titre mondial au volant d’une RB13 que tout le monde attendait comme la référence.

Le début de saison était décevant pour l’ensemble de l’équipe mais Verstappen ouvrait le compteur de points à Melbourne et signait pour Red Bull le premier podium de l’année en Chine. Solide en qualifications, la suite de sa saison s’avérait très compliquée en course, avec cinq abandons lors des neuf courses suivantes.

Entre Bahreïn et l’Autriche, soit pendant trois mois, il terminait cinquième à deux reprises et abandonnait lors des cinq autres manches disputées sur la même période. Un enchaînement catastrophique qui a déjà plombé la saison de Verstappen, d’autant que son équipier signait cinq podiums dont une victoire dans le même temps.

Malgré une quatrième et une cinquième place lors des deux dernières courses, Verstappen pointe à cinquante points de Ricciardo alors que derrière lui, Pérez n’est qu’à douze unités. Cela montre à quel point sa saison est difficile à juger, même si ses qualifications n’ont pas été mauvaises du tout face à Daniel Ricciardo, car il n’a terminé qu’une course sur deux. Si la Red Bull et son bloc Renault ne progressent pas au niveau fiabilité, les choses risquent de se compliquer pour la suite de l’aventure entre le pilote et son équipe.

Statistiques :

6e du championnat avec 67 points

1 podium

Comparatif avec Daniel Ricciardo :

Course : 2/1 en faveur de Verstappen (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 7/4 en faveur de Verstappen