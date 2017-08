Battu par Nico Rosberg en 2016, Lewis Hamilton s’est présenté comme favori du championnat 2017, surtout après les essais hivernaux où la Mercedes a tourné comme une horloge. L’Anglais ne décevait pas lors des premières courses où il signait deux pole positions. Battu en rythme de course par Vettel en Australie, il se vengeait en Chine et devançait le pilote Ferrari à l’arrivée.

Battu en qualifications par Bottas à Bahreïn, c’est en Russie qu’il connaissait son premier revers puisqu’il manquait le podium après être parti quatrième, et tournait loin des deux Ferrari et de son équipier. Certainement vexé, il répliquait en Espagne par un hat-trick avant de sombrer à Monaco où il échouait en Q2 avant de sauver les points de la septième place.

Impérial au Canada, comme il l’est depuis le début de sa carrière, il ratait ensuite deux fois le podium après un problème de repose-tête Bakou et à cause d’une pénalité sur la grille de départ en Autriche. Il a de nouveau été imbattable chez lui, à Silverstone, avant de vivre un week-end plus compliqué en Hongrie, où il n’a pas réussi à battre les Ferrari pourtant aux prises avec des problèmes de rythme.

En dépit d’une inconstance plus présente que les saisons précédentes, Hamilton reste le maître sur un tour, avec plus de la moitié des pole positions possibles, et reste redoutable, d’autant qu’il a acheté l’éventuelle collaboration de Bottas en lui redonnant le podium en Hongrie. Attention toutefois, le Finlandais pourrait être un rival tout autant qu’un allié.

Statistiques :

2e du championnat avec 188 points

4 victoires

6 pole positions

6 meilleurs tours

6 podiums

Comparatif avec Valtteri Bottas :

Course : 5/5 (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 6/5 en faveur de Hamilton