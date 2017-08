Recruté par Williams avec le soutien de son père, le milliardaire Lawrence Stroll, Lance Stroll a essuyé énormément de critiques avant même d’avoir posé un pied dans une monoplace de Formule 1. En effet, avec une enveloppe estimée à 70 millions de dollars pour faire des essais de préparation, le plus jeune pilote du plateau était attendu au tournant.

Un tournant qui ne l’a pas mis en valeur, avec de nombreuses sorties de piste lors des essais hivernaux ainsi qu’une fâcheuse tendance à user d’une communication non assumée. Rejetant souvent la faute sur des éléments extérieurs, Stroll a été recadré avant les premières courses et s’en est trouvé inspiré.

Son début de saison a clairement été scindé en deux, avec un avant et un après Montréal. Avant, le bilan est de trois abandons pour ouvrir la saison, une onzième place à Sotchi et des arrivées aux quinzième et seizième rangs à Barcelone et Monaco. Un bilan qui faisait jaser et qui commençait à faire douter sur la pertinence de la présence du Canadien.

Convaincu qu’il pouvait signer un bon résultat devant son public, il y parviendra finalement en signant une neuvième place. A Bakou, il signe la performance du jour en allant chercher le podium, bien qu’il soit battu sur la ligne d’arrivée par Bottas qui lui prend la deuxième place. Stroll signe ce qui est le seul podium de Williams pour le moment et enchaîne sur une dixième place à la course suivante, lançant définitivement sa saison et justifiant son volant en F1, d’autant qu’il se rapproche toujours un peu plus de Felipe Massa en termes de performance pure.

Statistiques :

12e du championnat avec 18 points

1 podium

Comparatif avec Felipe Massa :

Course : 5/0 en faveur de Massa (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 9/1 en faveur de Massa