Parti de chez Renault, qui voulait le remplacer par Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen a trouvé refuge chez Haas qui cherchait un deuxième pilote efficace pour épauler Romain Grosjean et remplacer Esteban Gutierrez. Un objectif rempli par le Danois qui ouvrait le compteur de son équipe en Chine avec une huitième place.

Un peu noyé dans le ventre mou du peloton, Magnussen manquait de panache lors des courses suivantes, hormis à Monaco où il allait chercher le dernier point disponible. Pour le reste, il se retrouvait plus souvent éloigné du top 10.

Son meilleur moment aura été le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qu’il a terminé septième en évitant les embûches de cette course folle, et ce malgré une Haas qui y était très mal à l’aise. Le Danois a donc pris son mal en patience et accepté de perdre trois places, lui qui se battait au niveau du podium, pour aller signer son meilleur résultat de l’année.

Magnussen a été prolongé par Haas pour 2018 malgré des résultats qui, sans être flamboyants, ne sont pas mauvais. Toutefois, il devra augmenter son niveau de jeu en qualifications où il n’a pas atteint une seule fois la Q3, contrairement à Grosjean qui y est parvenu à quatre reprises.

Statistiques :

14e du championnat avec 11 points

Comparatif avec Romain Grosjean :

Course : 3/3 (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 7/4 en faveur de Grosjean