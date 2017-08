Attendu au tournant après une saison 2016 médiocre, et en dépit d’une jolie progression en fin de saison, Jolyon Palmer savait que la partie ne serait pas évidente, entre objectifs revus à la hausse et nouvel équipier encombrant, en la personne de Nico Hulkenberg. De quoi le mettre en difficulté dès le début de saison, ce qui fut le cas.

Manifestement mis sous pression dès Melbourne, il ratait totalement sa première séance de qualification de l’année et abandonnait sur problème mécanique. Encore éliminé en Q1 en Chine, il terminait treizième, ce qui était aussi son résultat à Bahreïn malgré une qualification réussie. Entre la Russie et l’Autriche, soit pendant deux mois et demi, son meilleur résultat en qualifications a été une quinzième place.

Sur la même période, il termine trois courses à la onzième place, première place hors des points, et invoque la malchance pour justifier le fait qu’il ne marque aucun point. En Grande-Bretagne, il ne prend pas le départ à cause d’un problème hydraulique tandis qu’en Hongrie, de nouveau onzième sur la grille, il termine douzième.

Le fait que Palmer n’ait marqué aucun point alors que son équipier en a inscrit 26 et pointe au dixième rang du classement des pilotes prouve les lacunes du Britannique, qui n’a pas réussi à battre Hulkenberg une seule fois en qualifications. La pression qui lui est mise par les essais de Robert Kubica, qui lorgne sur un baquet chez Renault, ne devrait pas arranger ses performances et sa sérénité pour la fin de saison.

Statistiques :

Non classé au championnat

Comparatif avec Nico Hulkenberg :

Course : 4/2 en faveur de Hulkenberg (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 11/0 en faveur de Hulkenberg