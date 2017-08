Après une première saison réussie, faisant d’elle l’équipe la plus impressionnante à rejoindre la Formule 1 depuis près de 20 ans, Haas se devait de confirmer lors de cette deuxième année qui représentait un enjeu crucial avec le développement d’une nouvelle monoplace pour la deuxième fois en deux saisons.

La saison ne démarrait pas sur des chapeaux de roues, contrairement à l’an dernier, et c’était un résultat vierge qui venait conclure la première course avec un double abandon. Heureusement, lors des deux courses suivantes, Magnussen et Grosjean signaient chacun une huitième place qui offrait déjà 8 points à l’équipe.

Après un point marqué en Espagne, c’est à Monaco que l’équipe réussissait pour la première fois à mettre ses deux voitures dans les points grâce à la huitième place de Grosjean et à la dixième de Magnussen. Un résultat qui n’était pas le meilleur de l’histoire de l’équipe, mais qui marquait un tournant.

Une dixième place à Montréal pour Grosjean, une septième pour Magnussen à Bakou et une sixième à Spielberg pour le Français permettaient une série de cinq arrivées dans les points à l’équipe qui n’a, depuis, plus marqué. Septième du classement, il va falloir signer de meilleures performances dès la reprise car Haas fait partie du groupe de chasse dans le peloton, ce qui pourrait rapidement la faire passer à la huitième place du classement, mais pourquoi pas viser la cinquième si la prochaine évolution de la voiture est concluante.

Statistiques :

7e du championnat avec 29 points