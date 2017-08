En constante progression depuis près de dix ans, Force India avait réussi son plus gros coup en 2016 en allant chercher la quatrième place à Williams dans la deuxième partie de saison. Forte de deux podiums, elle avait signé très nettement la plus belle saison de sa jeune histoire, débutée en 2008. Pour sa dixième saison, l’objectif fixé était de faire au moins aussi bien, voire mieux, que l’année précédente.

Pas réputée pour des débuts de saison très fastes, l’équipe indienne était une quatrième force timide lors des premières manches, surtout grâce aux efforts de ses deux pilotes qui rentraient tous les deux dans les points lors des cinq premières courses. Williams, portée uniquement par Felipe Massa, se montrait plus rapide et plus constante tandis que Toro Rosso était menaçante pour les hommes de Vijay Mallya.

Toutefois, l’introduction d’une première évolution en Espagne portait ses fruits et les abandons conjoints d’une Ferrari, d’une Mercedes et d’une Red Bull laissaient la place à Pérez et Ocon d’aller chercher les quatrième et cinquième places. A Monaco en revanche, Force India connaît son seul résultat blanc de la première moitié de saison, après qu’une crevaison et un accrochage ont fait terminer Ocon et Pérez respectivement avant-dernier et dernier. Malgré tout, le Mexicain sauvait l’honneur avec le meilleur tour en course.

Les deux manches suivantes allaient montrer les premières failles dans la carapace de l’équipe, non pas en termes de performance mais bien au niveau des relations entre Pérez et Ocon. Plus rapide que son équipier en fin de course au Canada, ce dernier voulait avoir l’occasion d’aller chercher la dernière marche du podium. Un ordre intimé à Pérez qui refusait littéralement de laisser passer son équipier. A Bakou, Pérez bloquait Ocon lors d’un départ lancé et le Français, vraisemblablement vexé, dépassait le Mexicain avant de le tasser contre le mur, provoquant un accrochage entre les deux monoplaces. Ocon sauvait toutefois les huit points de la sixième place.

Les dernières courses de cette demi-saison permettaient à Force India d’engranger 22 unités supplémentaires. Profitant de l’évolution des performances des équipes qui la suivent, elle possède aujourd’hui plus du double de points que l’équipe qui la suit. En revanche, avec déjà 83 points de retard sur Red Bull, la quatrième place est certainement validée pour Force India qui tentera toutefois de signer au moins un podium avant la fin d’année.

Statistiques :

4e du championnat avec 101 points

1 meilleur tour