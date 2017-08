Depuis le dernier titre pilotes de Ferrari, en 2007, la Scuderia a plutôt été habituée aux déceptions, entre les saisons manquées de peu comme 2010 et 2012, et les fiascos comme 2016, où elle espérait se battre avec Mercedes et a évolué à une lointaine troisième place.

Cette saison en revanche, l’équipe au cheval cabré a profité du nouveau règlement pour accoucher d’une monoplace ambitieuse et radicale, avec un succès évident. Si elle n’est pas la plus rapide en qualifications, puisqu’elle n’a signé que trois pole positions contre huit pour Mercedes, la Ferrari a montré de très bonnes dispositions en rythme de course et pour la gestion des pneumatiques. Vettel battait les Mercedes, pourtant plus rapides, dès Melbourne, et enchaînait avec un deuxième succès à Bahreïn.

A Monaco, le fabuleux châssis de la SF-70H faisait des merveilles et après avoir monopolisé la première ligne, Vettel et Räikkönen signaient le doublé. Le moins bon résultat de l’équipe intervenait à Bakou, avec l’abandon du Finlandais et la quatrième place de Vettel après l’accrochage avec Hamilton. A Silverstone, alors qu’ils se dirigeaient tous les deux vers le podium, les deux pilotes subissaient la même crevaison à quelques secondes d’intervalle et si Räikkönen sauvait la troisième place, Vettel terminait septième.

Attendue de pied ferme en Hongrie, Ferrari ne décevait pas et comme à Monaco, monopolisait la première ligne avant de signer le doublé. C’est la première fois depuis 2010 que Ferrari signe un doublé, et qu’elle en signe même deux dans la saison, et cela montre les bonnes dispositions de sa monoplace. En dépit d’une rivale très forte et au développement très pointu, la SF-70H semble avoir les capacités pour aller chercher des victoires et Vettel est à son plus haut niveau. Reste à savoir si la fiabilité ne perturbera pas trop la bataille puisque les deux pilotes travaillent désormais sans filet, ayant utilisé chacun les quatre moteurs alloués pour la saison.

Statistiques :

2e du championnat avec 318 points

4 victoires

3 pole positions

3 meilleurs tours

12 podiums

2 doublés