La saison 2016 de McLaren avait laissé espérer à Fernando Alonso de retrouver le chemin des points, voire du podium, en 2017, mais l’Espagnol a vite déchanté lorsque la MCL32 a pris la piste. La volonté de rupture opérée dans la communication de McLaren suite au départ définitif de Ron Dennis ne s’est pas vue en piste et dès les essais hivernaux, il était évident que performance et fiabilité ne seraient toujours pas au programme.

Les pannes récurrentes sur la monoplace de Woking ne gâchaient de toute façon pas grand chose puisque lors des quatre premières séances de qualification, Alonso terminait deux fois treizième et deux fois quinzième, avant d’accéder enfin à la Q3 en Espagne, avec une magnifique septième place. Sur la même période, son meilleur résultat était une douzième place en course et il subissait trois abandons, ce qui lui permettait de négocier avec McLaren une participation à l’Indy 500.

Il manquait donc le GP de Monaco pour aller disputer la mythique épreuve outre-Atlantique, où il se qualifiait cinquième et roulait dans le groupe de tête avant d’abandonner à quelques tours de l’arrivée... sur panne moteur ! De retour en F1 dès Montréal, il notait les progrès du moteur Honda mais ne retrouvait pas la Q3 avant le Grand Prix de Hongrie, même si la MCL32 se rapprochait du bon wagon.

En course, il abandonnait trois fois et rentrait deux fois dans les points, totalisant dix unités avec une belle sixième place en Hongrie. Affichant des performances plus que solides, et aucunement mis en difficulté par Vandoorne, Alonso peut de nouveau regretter une saison désastreuse lors de laquelle il montre encore un niveau exceptionnel, comme ce fut le cas en qualifications en Espagne, ou lors du week-end en Hongrie. Les évolutions amenées par Honda fonctionnant, il peut toutefois espérer de jolies performances en fin de saison, si les pénalités ne s’en mêlent pas trop.

Statistiques :

15e du championnat avec 10 points

1 meilleur tour

Comparatif avec Stoffel Vandoorne :

Course : 2/0 en faveur d’Alonso (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 9/1 en faveur d’Alonso