Il pensait en avoir terminé avec la Formule 1 lorsqu’il est descendu de sa monoplace l’an dernier, après le Grand Prix d’Abu Dhabi, faisant ses adieux à son équipe, deux semaines après avoir salué une dernière fois son public à Interlagos. Une dernière fois ? Non, puisque Felipe Massa a été convaincu par Williams de rempiler pour une saison suite au départ précipité de Valtteri Bottas, ce qui a poussé l’équipe anglaise à lui chercher un remplaçant expérimenté pour accompagner Lance Stroll.

Convaincu par une nette revalorisation salariale et une absence de pression quant à ses résultats, le Brésilien effectuait donc son retour moins de quatre mois après sa dernière course. Sa FW40 se montrant très à l’aise lors des premières courses, il marquait en Australie puis à Bahreïn 16 des 23 points qu’il a aujourd’hui, grâce à deux sixièmes places.

La suite de la saison se montrait plus délicate, d’autant que la Williams commençait à montrer ses limites dès les premières phases du développement et que, décrochée par la Force India, la monoplace de Grove ne possédait aucune marge de manœuvre sur les voitures produites par Haas et Toro Rosso, voire McLaren et Renault en certaines circonstances.

De fait, Massa est rentré dans le rang et bien qu’il domine encore nettement Stroll, surtout en qualifications, c’est le Canadien qui a signé le meilleur résultat de l’équipe à Bakou tandis que le vétéran brésilien n’a marqué que trois points depuis Monaco. Des résultats en demi-teinte qui devront être améliorés s’il veut rentrer de nouveau parmi les dix premiers du classement pilotes.

A noter que Massa a été victime d’un virus à Budapest et que son remplaçant, Paul Di Resta, s’est rapidement montré dans le rythme de Stroll, en dépit d’une fatigue évidente durant la course. Un constat qui, s’il montre les qualités de l’Ecossais, rappelle également que les pilotes Williams n’ont pas forcément une plus-value évidente dans les performances de leur monoplace.

Statistiques :

11e du championnat avec 23 points

Comparatif avec Lance Stroll :

Course : 5/0 en faveur de Massa (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 9/1 en faveur de Massa