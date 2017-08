Recruté l’an dernier par Manor pour terminer la saison à la place de Rio Haryanto, Esteban Ocon avait impressionné par sa faculté d’adaptation, sa progression au volant et sa régularité qui lui avait permis de terminer les neuf course auxquelles il avait pris part. Des qualités qu’il démontre sans exception cette année chez Force India, où Mercedes l’a placé pour la saison complète.

De fait, le Français a entamé sa saison de fort belle manière, surtout en course, où il a signé à trois reprise la dixième place lors des trois premières courses. Bien lancé, puisque son équipe attendait de lui qu’il marque des points à chaque course, Ocon s’est rapidement calé dans le sillage de Pérez et suivi de près les performances du Mexicain, pourtant loin d’être l’équipier le plus facile à affronter.

Ses résultats décollaient vraiment à Barcelone où il terminait cinquième, juste derrière Pérez, pour signer ce qui est encore aujourd’hui son meilleur résultat en Formule 1. Absent du top 10 pour la seule fois de ce début de saison à Monaco, Ocon se rattrapait à Montréal et Bakou en terminant deux fois sixième. Mais ces deux courses étaient marquées par une mésentente avec son équipier qui menait à une frustration du Français au Canada et à un accrochage entre les deux équipiers en Azerbaïdjan.

Appliqué, Ocon a depuis terminé toutes les courses dans les points et se place au huitième rang au championnat, à onze unités de son expérimenté équipier. Dès lors, rien n’empêche de penser que le Français pourra rattraper son aîné au classement et pourquoi pas, signer son premier podium en carrière si les conditions s’y prêtent, puisqu’il avait montré de belles aptitudes sous la pluie l’an dernier.

Statistiques :

8e du championnat avec 45 points

Comparatif avec Sergio Pérez :

Course : 8/2 en faveur de Pérez (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 9/2 en faveur de Pérez