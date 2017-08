La saison 2016 avait ressemblé à un chemin de croix pour Daniil Kvyat, qui avait effectué une transition brutale entre un podium en Chine et l’éviction de chez Red Bull, avant de se perdre en milieu de saison et de montrer un niveau de performance alarmant. Conservé par Toro Rosso, qui avait pris en compte le facteur moral suite à sa rétrogradation, le Russe avait clairement comme objectif de montrer le niveau qu’il avait montré lors de son passage chez Red Bull, au minimum.

Malheureusement, sa saison ne s’est pas passée jusqu’ici comme il l’avait espéré. Neuvième en Australie, il pensait s’être relancé en enchaînant deux Q3 en début de saison, mais c’était sans compter sur ses vieux démons, qui l’ont d’abord poussé à manquer de rythme, avant qu’il ne commette une série de bourdes.

De nouveau neuvième en Espagne, Kvyat rentrait pour la deuxième fois dans les points, ce qui reste à ce jour sa dernière apparition dans le top 10 d’une course. Depuis, il s’est surtout mis en avant à cause des erreurs de jugement qu’il n’a pas assumées. En Autriche, il prend un bon départ mais rate son freinage et percute Alonso, envoyant ce dernier sur Verstappen. Les deux hommes sont contraints à l’abandon mais Kvyat l’assure, c’est un freinage intempestif d’Alonso qui l’a piégé.

Apparemment décidé à se dédouaner de toute faute, Kvyat pousse la mauvaise foi à son paroxysme en Grande-Bretagne. Alors qu’il sort trop large d’un virage, il coupe le suivant et harponne Carlos Sainz, pourtant écarté de la trajectoire, en revenant en piste. Kvyat ne s’embarrasse pas et explique que son équipier ne lui a pas laissé assez de place... En plus de ces bourdes et de son comportement, le Russe subit un bilan comptable désastreux avec 4 points contre 35 pour Sainz. Il est urgent pour lui de se reprendre.

Statistiques :

17e du championnat avec 4 points

Comparatif avec Carlos Sainz :

Course : 5/0 en faveur de Sainz (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 6/5 en faveur de Sainz