Prolongé chez Toro Rosso aux côtés de Daniil Kvyat, Carlos Sainz a bien compris l’enjeu de cette nouvelle saison face au Russe. Au cas où une place se libérerait chez Red Bull, le meilleur des deux sera choisi tandis que si ce côté des transferts reste inactif, il faudra s’être mis en avant pour pouvoir prendre son indépendance de la filière autrichienne.

Sainz a donc débuté solidement sa saison par deux arrivées dans les points et une entrée en Q3 lors de la manche inaugurale de la saison. Un peu en retrait en qualifications, l’Espagnol assurait le maximum de points pour Toro Rosso, avec trois entrées dans les points entre Sotchi et Monaco.

Après Monaco, les choses se compliquaient pour lui et lors les cinq dernières courses, il a abandonné trois fois. Ses deux résultats lorsqu’il a vu l’arrivée sont une huitième et une septième place, ce qui a permis à Toro Rosso de défendre sa sixième place. Rapide et efficace, bien qu’irrégulier, Sainz est aujourd’hui le pilote qui défend le mieux les couleurs de son équipe face à un Kvyat qui n’est que l’ombre de lui-même. Et malgré des tensions avec ses dirigeants, il reste aujourd’hui très estimé au sein de Toro Rosso.

Dès lors, l’Espagnol tient la corde pour hériter d’un baquet chez Red Bull au cas où l’un des titulaires déciderait de partir. Toutefois, il pourrait également être convoité par d’autres écuries comme Renault, qui en fait l’une de ses options, et McLaren, qui l’a placé sur sa ’short list’ en cas de départ de Fernando Alonso. Dans tous les cas, si sa deuxième moitié de saison est similaire à la première, il devrait garder une place en F1 l’an prochain.

Statistiques :

9e du championnat avec 35 points

Comparatif avec Daniil Kvyat :

Course : 5/0 en faveur de Sainz (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 6/5 en faveur de Sainz