Légèrement en retrait par rapport à ses performances des deux saisons précédentes, l’équipe Williams débutait toutefois très bien sa saison 2016, faisant rentrer ses deux voitures dans les points lors de chacune des cinq premières courses. Un très beau tir groupé en Russie menait Bottas et Massa aux 4e et 5e places. Traditionnellement catastrophique pour l’équipe de Grove, Monaco n’échappait pas à la tradition et Williams n’y inscrivait qu’un petit point avant de repartir du bon pied dès le Canada où Bottas signait un joli podium qui sera malheureusement le seul pour la formation britannique cette année.

Les choses se compliquaient au moment où l’absence de développement de la FW38 se faisait sentir, à partir du mois de juillet. L’enchaînement des quatre courses en cinq semaines n’aura aucunement permis à Williams de redresser la barre avec six points marqués au total, grâce à trois 9e places de Valtteri Bottas. Les deux voitures terminaient dans les points en Belgique et à Monza mais le mal était fait et Force India était passée devant Williams.

On aura plus souvent vu Bottas et Massa échouer en Q2 que passer en Q3 à partir de Singapour et les résultats en course s’en sont ressentis avec une 5e place à Sepang comme meilleur résultat pour le Finlandais et une 7e pour le Brésilien. Le grand regret de cette fin de saison restera certainement le Brésil où les deux Williams ont abandonné sous une pluie battante qui aurait pu faire leur jeu, mais lors duquel un bon résultat n’aurait rien changé puisque l’écart avec Force India culmine à 35 points en fin de championnat.

Bilan et perspectives :

D’abord annoncé, le duo formé par Lance Stroll et Valtteri Bottas pourrait ne pas être aligné par Williams puisque le Finlandais est devenu la cible de Mercedes pour remplacer son champion du monde, Nico Rosberg. Pour satisfaire aux exigences de Martini, marque d’alcool et sponsor titre de l’équipe, elle est obligée d’engager au moins un pilote de plus de 25 ans qui ne pourrait être autre que Felipe Massa, à qui Williams a proposé le double de son salaire de 2016 pour sortir de sa jeune retraite. Un choix peu exaltant mais qui permet d’avoir un pilote ayant connu de nombreuses règlementations au fil des années, mais dont on n’aura certainement pas confirmation avant le mois de janvier.

Temps forts :

La première ligne de Bottas en Russie

Le beau tir groupé lors du même Grand Prix

Le podium du Finlandais au Canada

Statistiques :

1 podium

5e du championnat avec 138 points