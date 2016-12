Quel calvaire que cette saison 2016 pour Sauber, entre manque de moyens et piètres performances. Après une année 2015 rassurante et encourageante, on attendait d’elle qu’elle se batte régulièrement pour les points et qu’elle soit une candidate potentielle à la Q3.

Las, elle a plutôt végété en fond de peloton et éprouvé des difficultés à atteindre la deuxième partie des qualifications. Quant aux points, c’était peine perdue quand on voyait les difficultés rencontrées quand il s’agissait de trouver à la fois fiabilité et performance. Manor et Renault étaient les deux seules équipes que Sauber pouvait battre à la régulière, mais certainement pas de manière régulière.

Mais le miracle a eu lieu pour l’équipe Suisse ! Après le rachat par Longbow Finance, un consortium proche des sponsors de Marcus Ericsson, Sauber a profité des conditions effroyables du Grand Prix du Brésil et de l’adresse de Felipe Nasr pour aller chercher deux points suffisant à la porter à la dixième place du classement constructeurs.

Entre manque de performance de ses pilotes et de sa monoplace, la saison avait pourtant ressemblé à un long chemin de croix, et le point marqué par Pascal Wehrlein pour le compte de Manor en Autriche ressemblait presque à un couperet. Heureusement, Interlagos a changé la donne et c’est une somme avoisinant les 20 millions de dollars que Sauber va recevoir grâce à cette performance.

Bilan et perspectives :

Un gain qui ne sera pas inutile puisque Banco do Brasil a décidé de ne plus sponsoriser Sauber, qui ne devrait pas conserver Felipe Nasr. Les investisseurs partenaires de Marcus Ericsson ainsi que le groupe qui la possède permettra toutefois à l’équipe de survivre et d’affronter sereinement une année 2017 qui s’annonce compliquée après qu’elle a fait le choix de garder le bloc propulseur Ferrari de cette saison.

Temps forts :

L’accrochage à Monaco

Les bonnes qualifications d’Ericsson à Austin et Mexico

Le Brésil et la belle neuvième place de Nasr

Statistiques :

10e du championnat avec 2 points