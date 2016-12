Transfert phare du début d’année, le pari osé de Romain Grosjean de rejoindre Haas, équipe débutante en Formule 1, semblait réussi. Sixième à Melbourne, cinquième deux semaines plus tard à Bahreïn, le Français avait pris la bonne décision ! Plus convaincant qu’Esteban Gutierrez, il rentrait de nouveau dans les points à Sotchi et réussissait un autre top 10 en Autriche. Le bilan en qualifications était un peu moins convaincant, même si la Haas lui permettait largement de se battre pour la Q2.

En deuxième partie de saison, c’est en revanche dans l’exercice du tour rapide que Grosjean a brillé, d’abord au Japon où il a signé une huitième place sans en profiter le lendemain, puisqu’il a terminé onzième à cause du rythme de la Haas sur les longs relais. Il a ensuite battu cette meilleure qualification en signant le septième temps à Interlagos, sous la pluie brésilienne. Malheureusement, il n’a pu prendre le départ de la course après avoir envoyé sa monoplace dans le mur lors du tour de mise en grille.

La frustration a semblé prendre le dessus dans l’esprit de Grosjean alors que la saison passait et que les bons résultats des premières courses n’étaient que de lointains souvenirs. Touché par des problèmes de freins à répétition, le Français a presque sacrifié sa fin de saison à essayer d’autres produits de chez Brembo puis des freins proposés par Carbon Industrie. Heureusement, la récompense est venue avec une dixième place à Austin, pour la course à domicile de son équipe.

Bilan et perspectives :

Romain Grosjean peut se satisfaire de son changement d’équipe, surtout quand on voit à quel point Renault a vécu une saison compliquée. Toutefois, le choix n’est pas garanti comme étant le meilleur à long terme et la deuxième saison pour Haas sera une année charnière. Le Français y accueillera un nouvel équipier en la personne de Kevin Magnussen qui pourrait bien lui mettre quelques bâtons dans les roues et contester le leadership acquis par Grosjean cette année.

Statistiques :

13e du championnat avec 29 points

Comparatif avec Esteban Gutierrez :

Courses : 7/6 en faveur de Gutierrez (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 12/9 en faveur de Grosjean