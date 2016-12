Il est toujours difficile de juger les performances d’un pilote débutant dans une écurie de fond de grille, à fortiori quand son équipier dispute également sa première saison en Formule 1. Après quatre saisons en GP2, dont une seule réellement convaincante, Rio Haryanto est arrivé chez Manor, bien soutenu par un système de financement participatif par SMS mis en place en Indonésie. Opposé à Pascal Wehrlein, recrue venant du DTM et étoile montante de Mercedes, Haryanto oppose une farouche résistance à son équipier en le battant en qualifications à Melbourne, non sans profiter du format absurde mis en place par la FIA.

Devançant Wehrlein à quatre reprises en douze courses, le bilan de l’Indonésien n’est pas si mauvais, mais c’est en course qu’il est critique. En effet, lorsque les deux pilotes ont rallié l’arrivée, jamais Haryanto n’a été le premier pilote Manor au classement. Une statistique qui n’a pas plaidé en sa faveur au moment où Manor avait besoin de liquidités. C’est d’ailleurs ce critère qui a mis un terme à ses espoirs et à sa saison. Rio Haryanto n’a pas été mauvais lors de la première partie de la saison mais ses résultats n’auront eu, hélas, aucune importance lorsque l’équipe a décidé d’engager Esteban Ocon à sa place pour le reste de l’année.

Bilan et perspectives :

Et maintenant ? Haryanto espère toujours un retour en Formule 1 la saison prochaine, bien que les volants disponibles se réduisent comme peau de chagrin. L’Indonésien disposerait, selon les rumeurs, d’un soutien financier plus important que la saison dernière et espère convaincre Sauber de lui donner son deuxième baquet. Son salut pourrait toutefois venir de Manor, dont Ron Dennis souhaite se porter acquéreur, accompagné par un consortium regroupant notamment un des hommes les plus puissants d’Indonésie, Ricardo Galael.

Temps forts :

Devancer Wehrlein en qualifications à Melbourne

Son bilan global en qualifs

Statistiques :

Non classé au championnat

Comparatif avec Pascal Wehrlein :

Courses : 8/0 en faveur de Wehrlein (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 8/4 en faveur de Wehrlein