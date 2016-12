Difficile de dresser le bilan de la saison du constructeur français sans énumérer les nombreuses difficultés auxquelles il a fait face. Il faut rappeler tout d’abord que le rachat de Lotus par Renault a été officialisé après le terme de la saison 2015, dans le courant du mois de novembre. Avec un délai aussi court, impossible de créer une voiture digne de ce nom, et Renault Sport décidait de simplement procéder à l’intégration du bloc propulseur au losange dans la monoplace qui accueillait auparavant le moteur Mercedes. Très prudente, l’équipe annonçait lors de sa présentation un plan sur cinq saisons pour la conquête du titre mondial

Le verdict ne se faisait pas attendre et l’équipe souffrait dès Melbourne où l’on constatait qu’il serait difficile pour Magnussen et Palmer de viser mieux qu’un passage en Q2 en qualifications. Le bilan s’avérait un peu meilleur en course, que ce soit en Australie ou à Bahreïn, mais pas assez bon pour espérer bien figurer. Profitant des performances fluctuantes entre les équipes puisque les voitures étaient encore en développement, ainsi que d’une course agitée en Russie, Kevin Magnussen sauvait l’honneur de Renault en terminant septième. Six points qui allaient suffire à propulser Renault à la neuvième place du championnat.

La suite ne s’avérait pas plus rose puisque les performances de la RS16, non développée, continuaient de la faire régresser dans la hiérarchie, au point de toucher le fond en juin, à Bakou, ou ses pilotes occupaient la dernière ligne sur la grille. La deuxième partie de la saison n’a pas beaucoup plus souri à Renault et ses pilotes, hormis à Singapour et Sepang où Magnussen et Palmer ont marqué chacun un point, portant le total à huit.

Bilan et perspectives :

Renault avait eu la bonne idée de ne pas jouer au même jeu que Mclaren, qui consiste à assurer que les performances vont venir, et avait prédit une année très compliquée du côté d’Enstone et Viry. Très rapidement tournée vers 2017, l’équipe française veut profiter du nouveau règlement pour réamorcer son retour vers les sommets, cette fois-ci avec Nico Hulkenberg comme chef de file. L’objectif sera de marquer régulièrement des points et, pourquoi pas, de retrouver le chemin du podium si les conditions le permettent.

Temps forts :

Les points de Magnussen à Sotchi

L’enchaînement de deux courses dans les points

Statistiques :

9e du championnat avec 8 points