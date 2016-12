Il n’était pas question pour Red Bull de subir la même désillusion qu’en 2015, et c’est pour cela que l’équipe s’était fixée des objectifs modestes avant d’aborder sa campagne 2016. Pas question de parler victoires ou podiums, Horner et les siens voulaient déjà se faire une place solide dans les dix premiers et régulièrement marquer des points. Le soulagement était de mise après Shanghai, troisième course du championnat, puisque Red Bull y signait son premier podium de la saison grâce à Daniil Kvyat et montait sur le podium du classement des constructeurs à seulement quatre points de Ferrari.

Ce même Kvyat était responsable du fiasco du Grand Prix de Russie puisqu’il envoyait la Ferrari de Vettel sur son propre équipier et causait un résultat blanc pour son équipe, qui ne se privait pas de le punir en le renvoyant chez Toro Rosso et en le remplaçant par Max Verstappen. Critiquée pour ce choix, Red Bull se frottait les mains quelques jours plus tard lorsque le Hollandais remportait le Grand Prix d’Espagne. Deux semaines plus tard, c’est Daniel Ricciardo qui faisait briller son équipe dans les rues monégasques avec la pole position et une course lors de laquelle il luttait au niveau de Lewis Hamilton. Étonnamment moyenne dans les rues de Bakou, la RB12 se faisait pardonner peu après. A partir de la manche suivante en Autriche, jusqu’au Grand Prix d’Italie en septembre, il y a eu au moins une Red Bull sur le podium à chaque course !

La consécration arrivait à Sepang, où les Mercedes connaissaient des déboires différents. Ricciardo et Verstappen se battaient en piste, offrant l’une des plus belles passes d’armes de la saison, pour finalement aller signer le premier doublé de l’équipe depuis près de trois ans ! Les podiums s’enchaînaient ensuite jusqu’à Interlagos, lieu de la plus belle course de la jeune carrière de Verstappen. Le Néerlandais réussissait au Brésil à aller chercher la troisième place après une folle remontée. La saison ne se terminait pas sur une très bonne note puisque Vettel et sa Ferrari accompagnaient les Mercedes sur le dernier podium de l’année.

Bilan et perspectives :

Cette saison 2016 a apporté beaucoup de très bons moments à Red Bull et ses pilotes, et peu de mauvaises passes. En pleine progression tout au long de la saison, l’équipe au taureau s’est affirmée comme la deuxième force du plateau et a retrouvé les chemins de la victoire, de la pole, et même du doublé. La saison 2017 pourrait réserver des surprises mais ses dirigeants le disent : Red Bull veut faire office de favorite et veut repartir à la conquête des couronnes qui lui échappent depuis 2013.

Temps forts :

La victoire de Verstappen à Barcelone

La pole position de Ricciardo à Monaco

La consécration à Sepang avec le doublé

Statistiques :

2 victoires

1 pole position

16 podiums

5 meilleurs tours

1 doublé

2e du championnat avec 468 points