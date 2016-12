Quelle saison ! L’équipe double championne en titre a démarré sa saison de manière solide avec quatre victoires pour Nico Rosberg et deux doublés à Melbourne et Sotchi. Un départ quasi parfait hormis quelques problèmes mécaniques pour l’Anglais, et rapidement refroidi à Barcelone où les deux pilotes se sont accrochés au bout de 500 mètres de course ! Malgré tout, les têtes pensantes de l’équipe n’ont pas cédé à la panique et n’ont pas interdit la lutte entre Rosberg et Hamilton, tout en leur rappelant l’image de marque qu’ils étaient censés renvoyer.

L’inquiétude a failli poindre à Monaco, où Daniel Ricciardo n’est pas passé loin de battre Lewis Hamilton, mais l’Anglais a profité d’une erreur de Red Bull et remporté sa première victoire de la saison. Malgré un nouvel accrochage dans le dernier tour en Autriche, les deux hommes ont remporté toutes les courses jusqu’à la pause estivale, n’empochant cependant qu’un seul doublé sur le Hungaroring. Il aura fallu attendre Sepang pour que la chance boude réellement l’équipe dominante du championnat.

Percuté au départ, Nico Rosberg était parti pour perdre gros face à son équipier, largement en tête pendant que l’Allemand était occupé à remonter le peloton depuis la dernière place. C’était sans compter sur le chat noir de Lewis Hamilton qui frappait de nouveau à quelques encablures de l’arrivée, et le moteur de l’Anglais partait en fumée ! Une casse mécanique qui offrait la victoire à Daniel Ricciardo et le doublé à Red Bull, avant que Mercedes ne remporte toutes les courses restantes.

Bilan et perspectives :

Louée pour la liberté donnée à ses pilotes, l’équipe Mercedes a légèrement terni cette image à Abu Dhabi en donnant des consignes à Lewis Hamilton, que ce dernier s’est empressé de ne pas respecter ! Toutefois, Mercedes avait encore accouché d’une monoplace exceptionnelle, véritable machine à gagner qui lui a permis d’inscrire son nom au palmarès de 19 des 21 courses de la saison, un record. Une suprématie qui n’est pas garantie en 2017 avec le bouleversement technique prévu, d’autant que Mercedes devra aussi composer avec l’arrivée d’un nouveau pilote suite à la retraite surprise de Nico Rosberg. Valtteri Bottas tient la corde et devrait être en mesure, si la monoplace est réussie, de donner l’opportunité au constructeur allemand de briller de nouveau.

Temps forts :

Les nombreuses victoires et doublés

L’accrochage à Barcelone

La lutte fratricide et tendue à Abu Dhabi

Statistiques :

19 victoires

20 pole positions

33 podiums

9 meilleurs tours

8 doublés

Championne du monde avec 765 points