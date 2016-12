Compte tenu du standing de l’équipe anglaise, les résultats signés cette saison ne peuvent être satisfaisants. Toutefois, les progrès conjoints de McLaren et de Honda ont permis aux deux partenaires de vivre une saison moins catastrophique que celle disputée l’année dernière, à l’issue de laquelle elle avait terminé au neuvième rang. A l’issue de l’exercice 2016, marqué par une fiabilité et des performances en hausse, le bilan est plutôt satisfaisant bien que des progrès restent à faire.

Les essais privés avaient été désastreux et la saison commençait brutalement avec l’accident violent d’Alonso à Melbourne. Le premier point pour l’équipe venait dès la deuxième course, marqué par son remplaçant à Bahreïn, Stoffel Vandoorne. Il faudra attendre la Russie pour que les titulaires terminent dans les points, avec une honorable 6e place d’Alonso.

L’Espagnol faisait encore mieux à Monaco en terminant 5e, et Button complétait ce beau résultat par une 9e place. On a régulièrement vu Fernando Alonso occuper la septième place en qualifications, comme en Hongrie où les deux voitures étaient sur la 4e ligne, et surtout en course puisque l’Espagnol a fini à ce rang à Singapour et en Malaisie en deuxième partie de saison.

Malgré un déficit de performance face à Force India, McLaren était au niveau de la cinquième force du plateau en fin d’année et a marqué le même nombre de points que Williams sur l’ensemble des quatre dernières courses. La course d’Austin reste le meilleur moment de la fin de saison, avec la cinquième place d’Alonso et la neuvième de Button.

Bilan et perspectives :

Il faut espérer que McLaren n’aura pas sacrifié le développement de la prochaine monoplace pour faire une belle fin de saison et qu’elle pourra reprendre au minimum sur des bases aussi solides que celle affichées en fin d’année. Le dégel du développement des moteurs devrait permettre à Honda de rattraper la totalité de son retard sur ses concurrents il faut espérer que le département technique du MTC aura travaillé assez bien pour offrir à McLaren son premier podium depuis début 2014, voire une victoire attendue depuis fin 2012.

Temps forts :

Les deux voitures dans les points à Barcelone et Austin

Le départ de Button depuis la deuxième ligne en Autriche

Les deux voitures en Q3 et sur la quatrième ligne à Budapest

Statistiques :

6e du championnat avec 76 points