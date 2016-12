Alors qu’il se dirigeait tranquillement vers une deuxième saison au sein de Toro Rosso, les choses se sont accélérées pour Max Verstappen après le Grand Prix de Russie, puisqu’il apprenait qu’il piloterait pour Red Bull dès la course suivante en liant son avenir à la marque pour plusieurs années. Peu impressionné, il remportait sa première course sous ses nouvelles couleurs à Barcelone.

Le retour sur terre s’effectuait quinze jours plus tard à Monaco, où il se crashait trois fois dans le week-end. Les qualifications restent son talon d’Achille, en tous cas face à Ricciardo, qui l’a devancé 11 fois en 17 confrontations. Toujours tenace en course, il offrait de très beaux dépassements, comme à Silverstone avec un dépassement par l’extérieur sur Nico Rosberg. Il insistait parfois trop, comme sa défense hors limites à Spa sur Räikkönen et Pérez.

Arguant qu’il n’était pas là pour se laisser dépasser, Verstappen se faisait toutefois recadrer et hormis à Mexico, où il perdait le podium sur tapis vert, il livrait une fin de saison plutôt axée sur de très belles performances, surtout à Interlagos où il disputait une course exceptionnelle sous la pluie. Une erreur de stratégie lui coûtait un arrêt aux stands supplémentaire qui le faisait repartir 16e à quinze tours de l’arrivée. Après avoir remonté l’ensemble du peloton, il terminait sur le podium.

Bilan et perspectives :

Pour sa première saison presque complète dans une équipe de pointe, Verstappen n’a pas déçu. En plus de sa première victoire en carrière, il a signé pléthore de podiums et signé plusieurs records de précocité. Sa statistique la plus impressionnante reste son nombre de dépassements, puisqu’il a réussi 78 manœuvres sur ses adversaires au cours de la saison. Malgré des défauts de jeunesse évidents, Verstappen agace, il énerve parfois, mais il offre surtout des performances incroyables qui ne sont pas sans rappeler les débuts en carrière de grands noms comme Piquet, Senna ou Schumacher. Son duo avec Ricciardo sera très intéressant à suivre en 2017 si Red Bull leur offre une voiture au moins aussi bonne que la dernière.

Statistiques :

1 victoire

7 podiums

1 meilleur tour

5e du championnat avec 204 points

Comparatif avec Daniel Ricciardo :

Courses : 8/7 en faveur de Ricciardo (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 11/6 en faveur de Ricciardo