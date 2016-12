Compte tenu de la saison catastrophique dont sortait Manor fin 2015, l’équipe savait être à l’aube d’un meilleur exercice, surtout avec le partenariat signé avec Mercedes et Williams pour la fourniture du moteur et de la boîte de vitesses. Toujours en fond de grille, la petite équipe anglaise n’y était plus esseulée et côtoyait à niveau égal Renault et Sauber.

Peu aidée par Rio Haryanto en qualifications, Manor faisait deux apparitions en Q2 grâce à Pascal Wehrlein lors de la première partie de la saison, avec une 16e place à Bahreïn mais surtout, une fabuleuse 12e place au départ du Grand Prix d’Autriche. C’est lors de ce même Grand Prix que l’Allemand marquait un point, donnant provisoirement la 10e place du championnat à son équipe.

Manor jouait le jeu de Mercedes et remplaçait Haryanto par Ocon après la pause estivale. Wehrlein brillait encore le samedi à Spa avec une nouvelle apparition en Q2 qu’il répétait la semaine suivante à Monza, ainsi qu’en fin de saison au Mexique et à Abu Dhabi. Esteban Ocon se montrait décevant sur un tour mais livrait quelques belles performances dont la plus notable à Interlagos sous la pluie. Discrètement, il terminait à une solide 13e place lors du dernier Grand Prix mais ne permettait pas à Manor de reprendre la 10e place au classement, conquise deux semaines plus tôt par Sauber.

Bilan et perspectives :

L’année 2016 aura été celle du changement pour Manor et bien qu’elle se soit plutôt bien passée, l’équipe termine dernière au championnat constructeurs. De fait, elle ne bénéficiera pas d’un versement à hauteur de plusieurs millions de la FIA et devra trouver ailleurs les ressources pour continuer sa renaissance. Malheureusement, alors qu’elle pourrait être cédée à un consortium sino-indonésien, son futur n’est pas assuré et l’identité de ses pilotes n’est pas connue. Difficile dès lors de penser que le développement de la voiture répondant aux nouvelles règles se fasse dans les meilleurs conditions.

Temps forts :

Le Grand Prix d’Autriche

Les deux Q2 successives de Wehrlein à Spa et Monza

La course d’Esteban Ocon au Brésil

Statistiques :

11e du championnat avec 1 point