A la suite des trois victoires consécutives de Rosberg fin 2015, tout le monde voyait Hamilton reprendre le dessus dès Melbourne. Toutefois, entre départs ratés et problèmes mécaniques, il concédait quatre défaites consécutives entre l’Australie et la Russie, laps de temps lors duquel Rosberg marquait 100 points !

Les choses ne s’arrangeaient pas en Espagne, où les deux hommes s’accrochaient, mais Hamilton reprenait enfin son destin en main dès Monaco puisqu’il remportait 6 des 7 courses suivantes, à l’exception de Bakou où il passait complètement à côté de son week-end.

Leader du championnat à la pause estivale après une première moitié de saison agitée, Lewis Hamilton savait que la reprise ne se ferait pas en douceur puisqu’il était sous le coup d’un départ en fond de grille consécutif à l’utilisation d’un sixième moteur. C’est dès Spa que l’Anglais choisit de le faire avant de terminer la course au troisième rang, notamment grâce à un premier tour animé. La casse était limitée mais il perdait la tête du championnat à Monza après avoir raté son départ et passait complètement à côté de son week-end à Singapour, où la victoire revenait de nouveau à Rosberg.

Le coup de grâce de sa saison compliquée arrivait en Malaisie. Nico Rosberg était percuté au départ et se retrouvait en fond de peloton pendant que l’Anglais caracolait en tête de course et alors que l’Allemand se dirigeait vers une perte de 13 points, le moteur de son équipier partait en fumée ! Un moment décisif qui, combiné à la victoire de Rosberg au Japon lors de la course suivante, permettait à ce dernier d’avoir assez d’avance pour assurer sa première et unique couronne mondiale. Hamilton aura toutefois tenté le tout pour le tout en ralentissant au maximum Nico Rosberg à Abu Dhabi dans le but de lui faire perdre le titre, sans succès.

Bilan et perspectives :

Hamilton n’a donc pas remporté son troisième titre consécutif et devra maintenant espérer une Mercedes dominatrice, ou au moins au niveau des meilleures monoplaces du plateau, pour aller chercher sa quatrième étoile. Il sera selon toute évidence le leader naturel de Mercedes puisque Rosberg est parti, et selon qui de Bottas ou Wehrlein le remplacera, il aura l’équipe derrière lui pour espérer remporter ce nouveau graal.

Statistiques :

10 victoires

12 pole positions

17 podiums

3 meilleurs tours

2e du championnat avec 380 points

Comparatif avec Nico Rosberg :

Courses : 10/9 en faveur de Hamilton (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 12/9 en faveur de Hamilton