Après deux saisons compliquées, Kimi Räikkönen a retrouvé des couleurs cette saison ! Auteur de quatre podiums lors de la première partie de la saison, Iceman s’est rappelé au bon souvenir des observateurs qui avaient tant décrié son nouveau contrat l’an dernier. Avec une seule erreur en qualifications, en Hongrie, il a réussi là où il avait tant échoué l’an dernier, et ses résultats en course s’en sont forcément ressentis.

Il a moins connu de réussite après Spa Francorchamps mais n’en est pas resté moins rapide. Le bilan entre lui et Vettel sur un tour est nettement à son avantage et c’est une véritable surprise tant le rôle du chef de file semblait promis à l’Allemand. Mais la réalité était bien différente et la pointe de vitesse de Räikkönen, mainte fois prouvée par le passé, a de nouveau fait des malheurs.

En course en revanche, Räikkönen était régulièrement battu par Vettel mais a semblé plus appliqué que son équipier et surtout et moins irrité par les performances de sa monoplace, devenue troisième force du plateau aux dépends de Red Bull. De ce fait, le Finlandais n’a signé aucun podium depuis la pause estivale et a simplement engrangé des points intermédiaires, malgré quelques courses lors desquelles son rythme était franchement bon.

Bilan et perspectives :

Sa belle saison lui a assuré une prolongation de contrat pour 2017 et contrairement aux années précédentes, il faudrait être de mauvaise foi pour remettre en question cette décision de la part de Ferrari. Bien sûr, les perspectives seront différentes puisque chacun attendra de voir Kimi Räikkönen au niveau de Sebastian Vettel. La grande inconnue est, chez Ferrari plus qu’ailleurs, le niveau de la prochaine monoplace, tant on sait que la Scuderia peine à bien négocier les nouvelles règlementations.

Statistiques :

4 podiums

1 meilleur tour

6e du championnat avec 186 points

Comparatif avec Sebastian Vettel :

Courses : 10/3 en faveur de Vettel (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 11/10 en faveur de Räikkönen