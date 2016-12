Kevin Magnussen n’avait pas eu de grandes illusions lors de la première partie de la saison. Le passage en Q2 à Melbourne, quoique peu encourageant, n’était que l’arbre qui cachait la forêt des performances de sa Renault.

Le Danois ne le savait pas encore, mais la septième place obtenue à Sotchi servirait à garder Sauber et Manor à distance au championnat et à assurer une piètre neuvième place. Un joli motif de satisfaction pour lui, et une bonne affaire quand on se rappelle qu’à Bakou par exemple, les Renault avaient été incapables de s’extirper de la dernière ligne en qualifications.

Avec seulement trois passages en Q2 lors de la deuxième moitié de saison, on ne peut pas dire que Kevin Magnussen a brillé dans cet exercice, d’autant qu’il a régulièrement été devancé par Jolyon Palmer. Avec une entrée dans les points, le Danois a fait ce qu’il a pu et tout comme son équipier, il a le bénéfice du doute lié au réel niveau de la RS16, vieille Lotus déguisée en Renault.

Malgré tout, Magnussen n’a pas réussi à prendre le meilleur sur Jolyon Palmer et vu la cote de ce dernier, ce n’est pas très bien vu dans le paddock. Critiqué pour son manque d’implication en début de saison, Magnussen semble avoir redressé la barre sur ce plan et a même été sollicité par Renault pour prolonger d’une saison supplémentaire avec le constructeur.

Bilan et perspectives :

Cette proposition semblait diriger vers une voie de garage puisque dans un an, Renault essaiera forcément d’attirer un cador de la discipline. De fait, Magnussen a choisi d’accepter le contrat offert par Haas pour deux saisons au sein de la plus jeune équipe en F1. Les Américains ne peuvent prétendre à un grand pilote pour le moment et le Danois a montré un sérieux potentiel à plusieurs reprises, potentiel qu’il ne pourra démontrer que si sa nouvelle équipe produit une monoplace au moins aussi bonne que la précédente.

Statistiques :

16e du championnat avec 7 points

Comparatif avec Jolyon Palmer :

Courses : 6/6 (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 12/9 en faveur de Magnussen