Avec deux podiums et une cinquième place solide au classement des constructeurs lorsque la pause estivale est arrivée, Force India pensait déjà avoir réussi sa saison. Le début avait pourtant été très compliqué, avec seulement 14 points marqués en cinq courses ! La première évolution de la monoplace a toutefois permis de montrer de très belles choses dès Monaco où Pérez terminait sur le podium, suivi de peu par Hulkenberg 6e.

Ces résultats étaient confirmés par le 2e temps des qualifications de Pérez à Bakou, où il signait un autre podium, ainsi que par le 3e de Hulkenberg en Autriche. Des progrès supplémentaires sur la performante VJM09 ont ensuite permis à l’équipe indépendante d’effectuer une deuxième partie de saison impressionnante.

A l’exception de Sergio Pérez à Austin et Mexico, les deux Force India se sont élancées à chaque fois des dix premières places de la grille, avec notamment une belle cinquième place à Spa pour le Mexicain et une solide sixième place au Mexique pour Hulkenberg. En course, le bilan est tout aussi bon puisque hormis les deux accrochages dont a été victime ce dernier, lui et son équipier ont tout le temps fini dans les points. Un bilan scotchant qui permet à la structure de Vijay Mallya de signer sa meilleure saison en F1 en terminant à la quatrième place du classement, juste derrière les équipes de pointe.

Bilan et perspectives :

Une performance qui sera compliquée à rééditer en 2017 avec le grand chambardement qui va toucher la F1. Pour s’assurer le meilleur duo suite au départ de Nico Hulkenberg, l’équipe a choisi le pari de la jeunesse et précisément celui d’Esteban Ocon, très convaincant en interne et dont Mercedes a poussé le transfert, pour épauler Sergio Pérez. L’objectif avoué est celui du podium mondial mais il faudra pour cela battre Mercedes, Red Bull ou Ferrari, voire une autre équipe qui pourrait se mêler à la lutte.

Temps forts :

Les très belles qualifs à Bakou et en Autriche

Les podiums de Sergio Pérez

Le beau résultat d’ensemble au Brésil (4e et 7e)

Statistiques :

2 podiums

1 meilleur tour

4e du championnat avec 173 points