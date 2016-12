Malmené par Valtteri Bottas depuis le début de leur association chez Williams en 2014, Felipe Massa a réussi un bon début de saison, si bien que l’on pensait qu’il allait se mettre au niveau de son équipier. Toujours dominé en qualifications, le Brésilien a fait parler l’expérience durant les courses hors Europe, et même au retour de la F1 sur le vieux continent. Après six courses, toutes terminées dans les points, il avait marqué 37 points contre 29 à Bottas et avait notamment fini cinquième à Melbourne et Sotchi. Malheureusement, la suite allait s’avérer plus compliquée.

Il abandonnait au Canada alors que son équipier terminait sur le podium, et dans les dix courses entre Montréal et Sepang, il ne marquait que quatre points ! La deuxième partie de saison, n’a clairement pas joué en sa faveur, avec un bilan de 7 à 2 pour Bottas en qualifications. Massa ne semblait plus y être et enchaînait les courses transparentes. Peu aidé par sa Williams, Massa n’a pas réussi à sauver les meubles contrairement à son équipier qui a marqué le double de points lors des neuf dernières manches de la saison.

Après avoir annoncé à Monza qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, Massa a toutefois effectué une jolie course aux Etats-Unis et suite à son accident au Brésil, le public lui a fait une ovation exceptionnelle alors qu’il remontait à pieds la voie des stands. Une sortie digne conclue par un dernier top 10 à Abu Dhabi pour son 250e Grand Prix.

Bilan et perspectives :

Remplacé par Lance Stroll pour 2017, Massa n’a pas caché son envie de continuer à courir, répétant qu’il préfèrerait le faire dans un championnat moins contraignant que la F1. Il semble toutefois probable qu’il cède aux sirènes de Williams, qui s’apprête à laisser filer Bottas chez Mercedes et lui propose un contrat à hauteur du double de son salaire 2016. Ce qui n’est pas une perspective très réjouissante tant sa motivation semblait essoufflée, sinon épuisée, en cette fin d’année. Si cette décision se confirme, il est difficile de ne pas y voir pour Massa la saison de trop.

Statistiques :

11e du championnat avec 53 points

Comparatif avec Valtteri Bottas :

Courses : 9/7 en faveur de Bottas (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 17/4 en faveur de Bottas