S’il est un pilote qui aura connu des (très) hauts et des (très) bas cette saison, c’est certainement Daniil Kvyat ! Le Russe a d’abord vécu un début de saison encourageant au sein de l’équipe Red Bull, pour laquelle il était pilote titulaire lorsque le feu vert de cette saison a été donné. Pendant que son équipier d’alors, Daniel Ricciardo, terminait les trois premières manches à la 4e place, Kvyat montait en puissance avec une 7e place à Bahreïn et surtout, un très beau podium en Chine au prix d’une course d’attaque. Malgré cette belle démonstration, le pire arrivait dès la course suivante en Russie, au départ de laquelle Kvyat percutait Ricciardo et Vettel et coûtait à son équipe le seul résultat blanc de la saison.

Il n’en fallait pas plus pour qu’il serve de fusible au sein de Red Bull, et il apprenait sa rétrogradation chez Toro Rosso au profit de Max Verstappen. Un coup au moral dont il aura du mal à se relever puisqu’entre Barcelone et Hockenheim, dernière course avant la pause estivale, il ne marquera que deux points ! Enchaînant piètres qualifications et performances fantomatiques, on a même craint pendant l’été qu’il ne soit remplacé par Pierre Gasly avec effet immédiat.

Mais contre toute attente, c’est gonflé à bloc qu’il revient à Spa, et ce malgré une Toro Rosso en perdition à cause de son vieux bloc propulseur Ferrari. Le Russe n’en reste pas moins concentré et motivé et se rapproche de Carlos Sainz avec qui il fait quasiment jeu égal en qualifications. En course, l’Espagnol continue de profiter des quelques sursauts de sa monoplace et fait nettement mieux que Kvyat qui réussit toutefois à convaincre ses dirigeants de le garder pour une année de plus.

Bilan et perspectives :

Une deuxième chance inespérée tant il a touché le fond après son éviction de Red Bull, et Kvyat est conscient qu’il n’en aura pas d’autre à l’avenir, d’autant qu’il n’aura pas le bénéfice du doute lié au matériel en 2017. Toro Rosso se battra à armes égales avec les autres équipes puisqu’elle aura un moteur Renault similaire à l’équipe officielle ainsi qu’à Red Bull, et Sainz et Kvyat seront chargés de la faire s’approcher au maximum du niveau de l’équipe sœur. Bien que le vivier de candidats prêts pour la F1 ne soit pas énorme dans le programme de jeunes pilotes Red Bull, Pierre Gasly ne sera plus en GP2 et représente à lui seul un argument de pression très convaincant que Toro Rosso pourra appliquer sur le Russe.

Statistiques :

1 podium

1 meilleur tour

14e du championnat avec 25 points

Comparatif avec Carlos Sainz :

Courses : 9/2 en faveur de Sainz (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 11/6 en faveur de Sainz