Irréprochable lors de la première moitié de saison, Daniel Ricciardo était toutefois frustré d’avoir notamment perdu la victoire à Monaco sur une erreur de son équipe, ou encore d’avoir vu son équipier s’imposer à Barcelone. Il est vrai que l’Australien n’a pas commis d’impair cette année puisque la seule fois où il n’a pas terminé dans les points était à Sotchi lorsqu’il a été percuté au départ par son équipier de l’époque, Daniil Kvyat.

Sa deuxième place à Monaco, meilleur résultat de sa première partie de saison, était pourtant son plus gros motif de frustration à cause de l’erreur de ses mécaniciens, mais lui avait au moins permis d’espérer la victoire.

Largement meilleur que ses deux équipiers en qualification en début d’année, l’Australien a subi la rebellion de Max Verstappen dans l’exercice du tour unique puisque le Néerlandais l’a battu à cinq reprises sur neuf Grands Prix.

En revanche, Ricciardo ne s’est pas laissé faire en course et affiche un bilan comptable nettement supérieur à celui de son jeune équipier. Après une belle démonstration de force et de résistance en Malaisie, Ricciardo a été récompensé puisqu’il a remporté la course suite à la casse moteur de Lewis Hamilton. Avec cinq podiums dont une victoire entre Spa et Abu Dhabi, le troisième du championnat montre qu’il faut sans cesse compter sur lui dès que sa voiture le permet.

Bilan et perspectives :

Lié à Red Bull par un contrat pluriannuel, il espère que les miracles aérodynamiques d’Adrian Newey lui permettront de disposer de la meilleure voiture du plateau en 2017, étant donné que la règlementation fera la part belle à ce domaine. Si c’est le cas, Ricciardo sera un candidat naturel au titre, son objectif évident, et pour lequel il semble plus prêt que jamais.

Statistiques :

1 victoire

1 pole position

8 podiums

4 meilleurs tours

3e du championnat avec 256 points

Comparatif avec Max Verstappen :

Courses : 8/7 en faveur de Ricciardo (quand les deux pilotes ont fini)

Qualifications : 11/6 en faveur de Ricciardo