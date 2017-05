L´ancien pilote de F1 Gerhard Berger pense toujours que son neveu pourrait bien être le prochain pilote autrichien en catégorie reine.

L´ancien patron de BMW et de Toro Rosso vient tout juste de commencer son rôle de chef du DTM et son neveu, Lucas Auer, a commencé la saison 2017 de la meilleure façon possible avec une première victoire ce week-end ; à Hockenheim.

Berger serait enchanté de voir son neveu arriver dans le pinacle des sports moteurs, la Formule 1.

« Il est temps d´avoir une nouvelle star autrichienne en Formule 1 » dit-il.

« Je pense qu´il ne va pas avoir à attendre longtemps maintenant. Si Luki (Lucas Auer) continue ainsi cette saison, avec d´autres performances solides en DTM, je crois qu´il aura sa chance. »