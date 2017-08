Lucas Auer a eu l’occasion d’effectuer pour la première fois des tests à bord d’une monoplace de Formule 1 cette semaine.

Il a piloté sur la piste du Hungaroring mardi après-midi et mercredi matin pour le compte de Force India. Lors de la première journée, l’Autrichien s’est retrouvé à la 9e place du classement (1:20.563) et a bouclé son test le mercredi au 7e rang (1:19.242), ce qui s’avère être d’excellents résultats aux yeux de son oncle, l’ancien pilote de F1 Gerhard Berger.

"Le test a vraiment été très bon, Lucas a pu prouver ce dont il est capable," commente-t-il. "Alors que c’était la première fois pour lui au volant d’une F1... c’était vraiment fort. "

Le principal intéressé explique l’approche avec laquelle il a abordé ces tests, sachant que les données sont plus importantes pour l’équipe que d’obtenir le tour le plus rapide.

"Je le sais du DTM : la dernière chose dont tu as besoin lors d’un test, c’est de faire une grosse erreur. C’est pourquoi j’ai laissé de la marge, tout spécialement dans les virages 4 et 11, à cause des bordures," indique Auer.

Ainsi, le protégé de McLaren, Lando Norris, a fait encore plus forte impression lors de ces tests, en étant plus rapide de presque deux secondes qu’Auer. Eric Boullier a même qualifié le jeune pilote de "star du futur."

Berger rappelle que durant ces journées, tout est relatif... et glisse un tacle.

"McLaren a sûrement envoyé Lando Norris sur la piste avec le réservoir presque vide, cela donne à l’arrivée des résultats bien différents. Les équipes utilisent différentes stratégies. L’important c’est de pouvoir comparer des pilotes au sein d’une même équipe, avec des conditions clairement connues."

Reste à savoir ce que pourra faire Auer en 2018.

"Evidemment le retrait de Mercedes du DTM complique la situation pour lui. La Formule E ? Pour l’instant un pilote doit changer de voiture en course. Pour moi c’est plus une démonstration qu’une course. Ca va probablement évoluer. Mais je reste persuadé que le DTM a un bel avenir, même après 2019," ajoute Berger.

Auer, lui, ne ferme aucune porte, pas même celles de la F1.

"Si je fais mon job actuel correctement, les portes s’ouvriront. En DTM, en F1, ailleurs, je ne sais pas mais j’aurai des possibilités. Si tu penses trop au futur et que tu ne performes pas dans le présent, les portes se ferment."