Gerhard Berger, ancien pilote de Formule 1, est maintenant devenu le directeur de la célèbre série de supertourisme allemand, le DTM.

Et l’Autrichien espère bien réaliser quelques coups comme celui qu’a réussi l’Indycar en attirant Fernando Alonso à Indy 500.

"C’est comme dans le bon vieux temps. A l’époque les pilotes n’avaient pas peur de passer d’une série à une autre. De faire de la Formule 2 ou du Procar ou même du supertourisme," explique Berger.

"Nous devons casser à nouveau les codes qui veulent qu’un pilote de F1 ne doit faire que de la F1."

"Je me souviens qu’en 1985, je roulais pour Arrows à Adélaïde (en Australie). La journée précédente je faisais une course nationale de tourisme pour Bob Jane. A l’époque, tout était possible, on faisait tout cela pour le fun."

Berger a déjà une idée du pilote qu’il aimerait voir en DTM.

"Je suis certain que Sebastian Vettel ferait quelques courses en DTM s’il le pouvait. Les pilotes d’aujourd’hui ont bien plus de temps libre que nous à l’époque puisqu’il y a maintenant très peu d’essais privés entre les courses. J’espère en attirer quelques uns."

A noter que le frère de Sebastian, Fabian Vettel, roulera en Audi TT Cup cette saison, une série qui roule en même temps que le DTM. Il roulera au sein de la structure KSM de Ralf Schumacher.