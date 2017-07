Max Verstappen ne cesse d’impressionner dans le paddock de la Formule 1, même si le Hollandais ne dispose pas d’une monoplace capable de battre (facilement) les Mercedes ou les Ferrari pour la victoire cette saison.

Cette situation a permis de mettre au grand jour le caractère du Hollandais, très frustré de ne pas pouvoir exprimer son talent au volant d’une monoplace très compétitive.

Voilà qui rappelle à Gerhard Berger, une nouvelle fois, à quel point Verstappen peut être comparé à Ayrton Senna, l’une des légendes de la F1.

"A mon époque, Ayrton Senna était de loin le meilleur pilote, et peut-être qu’il a été le meilleur pilote de tous les temps. Max en veut autant qu’Ayrton, il n’est là que pour une chose, gagner. C’est le signe des plus grands," confie l’Autrichien.

"Max m’a fasciné aussi avec son talent pour dépasser, notamment dans le premier tour. Il est, là aussi, dans le même moule que Senna. La plupart des pilotes y laissent régulièrement leur aileron avant quand ils sont trop agressifs dans le 1er tour. Mais pas Verstappen."

Berger reconnait qu’il a eu beaucoup de mal à être équipier avec Senna, un pilote au fort caractère. Mais il s’est toujours bien entendu avec le Brésilien. Contrairement à d’autres.

"L’équipier le moins sympa a été Nigel Mansell. Il était sympa mais vous ne pouviez pas lui faire confiance. Il m’a demandé un jour combien je gagnais. Après lui avoir dit, je lui ai posé la même question. Tout à coup, il ne se souvenait plus de son contrat."

"Je me suis le mieux entendu avec Senna en F1, et avec Jean Alesi. Jean avait un grand coeur, sa capacité à contrôler une F1 était incroyable. Dans des conditions changeantes, il était imbattable.. Et pourtant Jean n’a jamais réussi à remporter un titre. Ca reste surprenant selon moi, et vraiment dommage."