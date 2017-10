Gerhard Berger prédit une "grande bataille" entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel lors du prochain championnat en 2018.

L’ancien pilote de Formule 1 prévoit une répétition de ce face-à-face, alors que le titre de champion du monde pour Sebastian Vettel semble désormais difficile ç atteindre à la suite des trois courses en Asie qui ont été une catastrophe pour Ferrari et le pilote allemand.

Cependant, pour Berger, il est évident que l’Allemand ne devrait pas se considérer comme un "perdant".

"Vettel ne devrait pas se sentir comme un perdant de 2017" soutient l’Autrichien à Auto Bild.

"Ferrari a fait un gigantesque bond en avant entre la dernière saison et, maintenant, elle a mis Mercedes sous pression bien plus qu’attendu. Ils sont sur le bon chemin."

Le face-à-face fascinant entre Hamilton est Vettel n’est donc que partie remise pour Berger.

"En 2018, il va y avoir une grande lutte entre Hamilton et Vettel, tous les deux auront alors 4 titres de champion du monde en poche."

Berger, qui est à devenu le président du DTM, s’est exprimé lors de la finale du championnat de qui s’est déroulée à Hockenheim ce week-end. Vettel a participé à l’évènement, puisqu’il suit les progrès effectués par son jeune frère, Fabian, qui participe à l’Audi TT Cup.

Lorsqu’il a été demandé à Berger pourquoi la course au titre de Vettel a eu coup d’arrêt aussi brutal en 2017, l’Autrichien a avancé sa propre théorie.

"Il est possible que Ferrari ait été elle-même surprise à quel point les choses ont bien fonctionné, et qu’elle se soit mis beaucoup trop de pression. Si vous développez plus vite que que ce qui était planifié au départ, alors, le risque de rencontrer des problèmes de fiabilité et des dysfonctionnements augmente."