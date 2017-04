En remportant la toute première course du championnat 2017 sur la piste de l’Albert Park, Ferrari ne pouvait pas commencer la saison d’une meilleure façon.

Gerhard Berger se réjouit que l’écurie pour laquelle il a piloté soit revenue au-devant de la scène, grâce à un « très, très grand pas en avant » effectué, mais il pense tout de même que Mercedes va riposter.

« Je vois Mercedes clairement en tête, comme avant » affirme-t-il. « Je crois que Mercedes a encore de l’avance. »

Mais pour l´Autrichien, il n´est pas raisonnable de vouloir trop spéculer sur la suite de la saison… pour l´instant.

« C’est toujours difficile d’estimer quelle est la vraie hiérarchie seulement après Melbourne. Il faut toujours attendre les trois premières courses pour avoir une idée claire des rapports de force du plateau. »

L’ancien pilote espère voir cette année un duel à deux, voire trois écuries, et il croit en les capacités de Red Bull à rattraper son retard et à se battre pour le championnat. Le choix de l’équipe de Milton Keynes de ne pas se voiler la face et d’avoir parlé ouvertement des difficultés rencontrées depuis les tests hivernaux semble être l’attitude adéquate pour Berger.

« Lorsque tu reconnais sincèrement tes problèmes et que tu y travailles, c’est toujours bon. Red Bull doit travailler sur son châssis, son aérodynamique. Après ils seront en mesure de se rapprocher de Ferrari et de Mercedes. »

L’Autrichien conclut en se disant déçu par les propos de Lewis Hamilton.

« Il a dit que son duel face à Vettel serait à nouveau celui du meilleur contre le meilleur. Je suis désolé mais c’est n’importe quoi. En Formule 1 il y a plein de pilotes qui sont au top comme Ricciardo, Verstappen et Rosberg l’an dernier. Ce n’est pas que lui et Sebastian. »