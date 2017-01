Peu de temps après que Nico Rosberg a annoncé l´arrêt de sa carrière de pilote de Formule 1, Gerhard Berger a assuré que l´Allemand fera un jour son retour en catégorie reine.

L´ancien pilote de F1, aujourd’hui âgé de 57 ans, sait de quoi il parle : il a été lui-même au sommet, comptabilisant 210 courses et a roulé pour les écuries les plus prestigieuses, comme McLaren et Ferrari.

L´Autrichien explique à quel point la décision de stopper une carrière de pilote peut être difficile à vivre par la suite.

« Pour s´en rendre compte, 3 mois ne sont pas assez, 5 non plus. Cela arrive plutôt 2 ans après » explique-t-il.

« En tout cas, cela s´est passé ainsi pour moi. D´abord, tu es heureux d´avoir mis un terme à ta carrière. Mais un jour, le sport auto te manque, en particulier la Formule 1. Rien n´est comparable à cela. Par la suite, cela dépend de comment tu remplis ta vie. J´ai eu de la chance d´avoir été occupé avec mon entreprise de transport et de logistique. Ce fut aussi une chance d´avoir occupé relativement vite une fonction de directeur de la compétition chez BMW. Puis il y a eu Toro Rosso. C´était idéal pour moi. »

« En fait, j´ai plutôt bien réussi ma reconversion. Mais c´est tout de même, encore aujourd´hui, assez pénible. J´aimerais bien faire plus de sport auto mais d´un autre côté, je ne veux pas voyager pour me rendre sur 21 courses par an. Et, pour être tout à fait honnête, le plus beau rôle dans ce sport, c´est d´être pilote. »

L´Autrichien a quelques regrets concernant sa fin de carrière. Avec le recul, il aurait fait certaines choses autrement.

« Si je pouvais de nouveau redevenir jeune, je commencerais à piloter le plus tôt possible et je m´arrêterais le plus tard possible. Je suis passionné par les pilotes comme Mario Andretti, qui continuent jusqu´à ce que cela ne soit plus possible et qui roulent dans toutes les catégories possibles en sport auto. Pour moi, ce sont eux les vrais pilotes, qui vivent les courses. C´est mon idéal de pilote. »

« Je n´ai, hélas, pas réussi à faire cela. J´ai eu une proposition de Kranefuss/Penske pour rouler en Nascar. Je regrette, encore aujourd´hui, de ne pas l´avoir fait. Mais à l´époque, ma santé était encore chancelante. »