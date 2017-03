À quoi bon changer une association qui a fait ses preuves ? Depuis le début de leur collaboration, Mehdi Bennani et le Sébastien Loeb Racing n’ont cessé de progresser ensemble. En 2015, le pilote marocain, au volant de sa Citroën C-Elysée couvée par l’équipe alsacienne, terminait vice-champion en Yokohama Trophy, le classement réservé aux Indépendants au sein du WTCC. Avant de rafler carrément le titre WTCC Trophy la saison passée sur la même monture, avec en prime deux victoires absolues (Hongrie et Qatar) et la cinquième place au Championnat du Monde des Voitures de Tourisme. Alors en 2017, les deux parties ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble, pour capitaliser sur l’expérience accumulée. Avec l’ambition revendiquée de faire encore mieux au classement général.

« Je suis très heureux de continuer à collaborer avec le Sébastien Loeb Racing, reconnaît Mehdi Bennani. Il était important pour moi de privilégier la stabilité. D’autant que nous avons beaucoup appris ensemble ces deux dernières années. On sait tous combien la Citroën C-Elysée est compétitive, et l’équipe sait exactement comment procéder pour qu’elle fonctionne parfaitement. Aussi, j’aborde cette nouvelle saison encore un peu plus confiant que les deux précédentes. Il faudra évidemment patienter jusqu’à la première course pour avoir une idée plus concrète de la hiérarchie, mais j’espère que nous allons concrétiser en résultats, tous les enseignements que nous avons pu tirer de 2015 et 2016. Je suis enfin comblé d’accueillir Afriquia parmi mes partenaires. C’est d’autant plus symbolique pour moi qu’il s’agit d’une entreprise marocaine et je ferai tout mon possible pour que notre association soit victorieuse ! »

« Mehdi s’est révélé être un élément essentiel de notre équipe ces deux dernières années, confie de son côté Sébastien Loeb, co-fondateur du team alsacien, et il était primordial de le conserver. Il s’est parfaitement intégré, tout en apprivoisant de mieux en mieux sa C-Elysée. Cette saison, il a les capacités pour grimper encore plus souvent sur les podiums. D’autant que nous avons bien préparé l’échéance, avec deux séances d’essais à Navarra, ainsi qu’à Monteblanco, en Espagne. Je suis en tout cas ravi de constater qu’avec Mehdi, Tom Chilton et John Filippi, notre effectif WTCC a une nouvelle fois fière allure. »

Prochaine échéance désormais pour le Sébastien Loeb Racing et Mehdi Bennani, le 14 mars à Monza (Italie) avec la séance d’essais officielle du championnat, avant l’ouverture des hostilités au Maroc, sur les terres mêmes de Mehdi, du 7 au 9 avril.