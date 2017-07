Bob Bell, directeur de la technologie de Renault F1, veut s’assurer du retour rapide de l’équipe dans les points au Grand Prix de Grande-Bretagne. Celui-ci se disputera sur un tracé pouvant réserver quelques surprises.

"Silverstone offrira une bonne référence grâce à son rythme très différent des autres lieux du calendrier. C’est un circuit possédant de nombreux virages rapides. La piste n’est pas la plus fluide qui soit, mais nous n’y retrouvons pas des vibreurs aussi agressifs qu’en Autriche où ils ont endommagé la carrosserie," explique-t-il.

"Les freins seront également moins sollicités qu’à Spielberg. Les pneumatiques seront néanmoins soumis à d’énormes contraintes, surtout du côté gauche. Il n’est pas rare de voir du grainage se former à l’avant gauche."

"Il sera intéressant d’y observer le comportement des Mediums. Parfois, les pilotes n’aiment pas les gommes plus tendres et préfèrent les plus solides pour les courbes à hautes vitesses. Le tracé mettra à l’épreuve l’équilibre de notre voiture comme celle-ci a tendance à être un peu nerveuse dans les virages rapides. Nous surveillerons donc cet aspect."

"En fin de compte, nous arrivons à mi-saison et nous avons encore beaucoup à faire en vue de la seconde moitié d’année."

Bell admet être déçu après l’Autriche.

"C’était décevant, nous en espérions davantage. C’est un circuit dur à bien des égards, en particulier sur les gommes. Une grande partie de nos performances en course était ainsi due à leur gestion. Le départ de Nico l’a placé sur la défensive tandis que Jolyon réalisait un bel effort en se positionnant très près des points."

"Nous analysons le problème de Nico. Cela dépend du contrôle du moteur, de l’embrayage et de la boîte de vitesses. Ces soucis peuvent avoir des origines très diverses. Nous devons donc prendre notre temps pour étudier soigneusement les données, comprendre et voir comment y remédier. Nous devons recommencer à marquer des points régulièrement, comme cela a toujours été le but. Nous donnerons tout notre possible à Silverstone pour y arriver et célébrer dignement notre 40e anniversaire."