Avant même le début de cette deuxième journée d’essais sur le circuit de Spa-Francorchamps, une mauvaise nouvelle supplémentaire est tombée pour Stoffel Vandoorne. Le Belge, déjà pénalisé de 35 places sur la grille de départ, a reçu 5 places supplémentaires pour un changement de boîte de vitesses et 25 places encore, après que McLaren a été obligée de changer le moteur de la MCL32.

Avec ses 65 places de pénalité cumulées, il apparaît évident que la McLaren s’élancera au 20e et dernier rang demain lors du Grand Prix.

Les pilotes s’élancent sur une piste encore partiellement humide, sous forme de traces disséminées sur l’asphalte du circuit, et si certains jouent la prudence en chaussant des pneus intermédiaires, les pilotes ayant opté directement pour des pneus slicks ne rencontrent aucun problème.

Fidèle à sa réputation de pilote très à l’aise sur le toboggan des Ardennes, Kimi Räikkönen se place directement en tête du classement, plus d’une seconde derrière le meilleur temps de la journée d’hier. Il devance les Mercedes après les premières tentatives mais les chronos doivent rapidement descendre.

Le drapeau jaune est agité dans les deux premiers secteurs à la mi-séance car la Toro Rosso de Daniil Kvyat est arrêtée au bord de la piste dans la ligne droite des Combes. Le Russe s’est plaint à la radio d’une perte totale et subite de puissance, laissant penser à un problème moteur.

Une fois la monoplace évacuée, les tours rapides reprennent et rapidement, les chronos tombent. Räikkönen pulvérise le record du circuit établi hier en 1’43"916. Felipe Massa est annoncé comme étant sous enquête pour ne pas avoir assez ralenti sous drapeau jaune et pourrait écoper d’une pénalité avant les qualifications.

Vettel améliore et vient se placer au deuxième rang à 198 millièmes de son équipier et un millième devant Hamilton. Les trois homme sont nettement au dessus du lot puisque le quatrième, Verstappen, pointe à une seconde du troisième. Bottas est cinquième et a encore eu des difficultés à dompter le circuit belge, après quelques petites erreurs.

Ricciardo est sixième devant un étonnant Palmer, septième à 1.575 seconde. Pérez est huitième devant les deux Espagnols, Sainz et Alonso qui pointent déjà à plus de deux secondes. Le tracé long de plus de 7 kilomètres ne pardonne pas et hormis Daniil Kvyat qui manque de roulage, l’écart entre le peloton, dont le dernier représentant est Magnussen à 2.7s et les Sauber qui pointent à plus de 4.3s est colossal.