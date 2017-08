Le soleil est beaucoup moins présent sur Spa pour les Libres 2 de cette après-midi et les averses de pluie menacent autour du circuit de venir perturber les 90 minutes de roulage.

Les pilotes s’engagent donc rapidement en piste pour rouler au maximum. Cela commence par un problème de DRS pour Romain Grosjean et sa Haas. L’aileron arrière mobile reste en position ouverte. Et Kevin Magnussen connait le même problème, il y a donc un souci quelque part sur les VF-17.

Jolyon Palmer est le premier à signer un temps, en 1:48.846, rapidement battu par Kimi Raikkonen en 1:47.049. Vettel se loupe de son côté dans son premier tour rapide. C’est Max Verstappen qui prend alors le relais en tête après 9 minutes de séance, en 1:46.481, avant d’être battu par Vettel, dans son 2e tour rapide.

Daniil Kvyat continue lui de se plaindre de la puissance de son moteur Renault. Il a des problèmes depuis ce matin et Toro Rosso lui demande de rentrer aux stands.

Après 20 minutes de séance, les Mercedes attaquent leurs tours rapides. Bottas prend le meilleur temps en 1:46.331, Hamilton améliore ensuite en 1:45.634. La piste se vide et les pilotes se préparent pour rouler avec les ultra-tendres, avant l’arrivée de la pluie qui menace toujours.

Vettel passe le plus vite en 1:45.235, Bottas améliore de 55 millièmes, Raikkonen améliore encore de 165 millièmes mais c’est Hamilton qui fixe la barre en 1:44.753. Ce temps ne sera plus battu avant l’arrivée de la pluie à 25 minutes de la fin de la séance. Tout le monde rentre aux stands alors que Felipe Massa assiste toujours à la reconstruction de sa Williams sur la base d’un nouveau châssis, suite à son crash en Libres 1.

La hiérarchie ne bouge évidemment plus mais un pilotes veut tenter quelques tours sous la pluie : Daniel Ricciardo, qui se lance en intermédiaires alors qu’il reste 13 minutes dans la séance. Alonso l’imite.

L’Australien et l’Espagnol rapportent vite à la radio que c’est impossible de rouler tant il y a d’eau sur le circuit. Ils rentrent après un seul tour au ralenti et on ne reverra plus personne en piste jusqu’à la fin de la séance, la grosse averse s’étant transformée en déluge.

Hamilton signe donc le meilleur temps de cette L2, devant Raikkonen, Bottas, Verstappen, Vettel, Ricciardo, Hulkenberg, Ocon, Sainz et Palmer.