Alors que la pluie est attendue pour les qualifications et certainement pour la course, c’est sous un grand soleil que les pilotes reprennent la piste pour la première fois depuis près d’un mois. Aucun pilote d’essais ne remplace un titulaire ici, le roulage étant nécessaire pour tout le monde.

Le premier quart d’heure est toutefois très calme et Esteban Ocon est le premier à établir un tour chronométré après de longues minutes. Lewis Hamilton se place rapidement en tête du classement devant les deux Red Bull et les Ferrari.

Felipe Massa est le premier à faire une erreur juste après les Combes, dans le virage à droite qui suit la chicane. Le Brésilien accélère sur le vibreur à l’intérieur et sa voiture glisse avant d’aller s’écraser dans les pneus en face. Le pilote va bien mais la voiture est sérieusement endommagée sur le côté gauche.

La séance reprend ses droits et les pilotes améliorent, alors que les deux Mercedes restent en pneus tendres et Bottas prend le meilleur. Peu après, le Finlandais fait la même erreur que Massa plus tôt et sa voiture colle au vibreur dans un virage à droite (en surveillant tro ses rétroviseurs pour laisser passer un pilote plus rapide), l’empêchant de négocier le gauche suivant. Il sort dans les graviers et touche le mur à faible vitesse, n’endommageant que son aileron avant, et parvient à rejoindre les stands.

Dans les dernières minutes de la séance, les pilotes accélèrent et la plupart du peloton chausse les pneus ultra-tendres. Hamilton reprend la main en 1’14"555, suivi de près par Vettel et les Red Bull. Räikkönen prend finalement le meilleur temps en 1’45"502, soit un demi-dixième devant Hamilton, mais avec deux types de pneus de différence, en ultra-tendres pour le Finlandais, et en tendres pour le Britannique.

Vettel est troisième devant Verstappen, Ricciardo, Bottas, Sainz et Ocon, 8e, qui a signé un très bon temps en tendres. Kvyat et Vandoorne complètent le top 10 mais à déjà plus de deux secondes. A noter que Wehrlein n’a presque pas roulé à cause d’un problème technique et que Massa n’a pas repris la piste après son accident.