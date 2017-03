Il n’y a jamais eu autant de dépassements en Formule 1, mais jamais non plus ils n’avaient autant été simplifiés grâce au DRS. Le DRS est ainsi une mauvaise réponse à une bonne question selon plusieurs observateurs de la discipline, dont en premier lieu Jacques Villeneuve ou Damon Hill, le champion du monde 1996, qui s’exprime ici.

« Du moment que vous avez des voitures qui se suivent de près sur la piste, alors en vérité, le dépassement en soi n’est pas nécessairement ce qui rend une course bonne. Beaucoup de dépassements, cela ne signifie pas forcément que c’est bon. Nous avons beaucoup de dépassements avec le DRS, et tout est artificiel, donc la clef, c’est à quel point les voitures se suivent de près sur la piste. Selon moi, ce devrait être le but à rechercher. »

Johnny Herbert, l’ancien pilote Stewart, aborde quant à lui l’aspect réglementaire de la question des dépassements…

« Vous devriez aussi permettre aux talents des pilotes de se montrer. Avec la jurisprudence Verstappen (changer de direction en freinant) nous avons en vérité commencé à perdre la possibilité de dépasser. Nous avons des règles pour dépasser, mais c’est une compétence, pas une règle. Et il y a certaines manières de le faire. Mais quand vous dites que vous ne pouvez changer de ligne quand vous freinez, je ne comprends pas. C’est ainsi qu’un pilote qui est à l’avant rend la vie difficile à celui qui le suit. Mais c’est aussi la tâche du gars derrière lui de se mettre en position pour pouvoir dépasser. »

Et Damon Hill de conclure avec désabusement : « J’ai bloqué Senna une fois. De nos jours, j’aurais eu probablement une pénalité de dix places sur la grille et une amende de 20 000 dollars. »