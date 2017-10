Comme en 2016, le circuit de Mexico et son attitude élevée n’ont pas du tout souri aux deux Haas. Les deux monoplaces américaines ont même été devancées par les Sauber aujourd’hui.

19e, Romain Grosjean a au moins une excuse, sur un plan personnel : ses essais libres ont été largement compromis… Sur le plan de l’équipe, le constat est plus sévère.

« Notre week-end est difficile. Nous n’avons pas roulé hier, donc bien sûr, c’est toujours moins de performance au final. Mon tour de sortie a été très mauvais avec beaucoup de trafic, donc nous avions quelques dixièmes en réserve, mais rien qui aurait pu nous mettre là où nous devrions être. Il n’y a pas d’excuse. Nous avons un moteur Ferrari 2017 qui est plus puissant que celui des Sauber [datant de 2016]. Et nous allons devoir travailler, trouver un moyen de rendre cette voiture plus rapide sur des circuits où il faut plus d’appuis. Tout est possible, je ne veux pas être très positif en disant que tout va être génial, mais vous ne savez jamais. C’est un circuit difficile et le refroidissement est un problème pour tout le monde. Les freins vont souffrir. A Singapour nous n’étions pas censés marquer de points et nous l’avons fait. Il y a toujours de l’espoir mais ce sera difficile. »

Kevin Magnussen s’est qualifié trois centièmes devant son coéquipier et voit ses craintes initiales être hélas confirmées.

« Nous craignions que ce week-end serait difficile. Nous n’étions pas rapides en qualifications, bien sûr. Cette piste est comme notre talon d’Achille, on s’y attendait, mais c’est toujours décevant. Nous devons pousser. Il y a plusieurs causes expliquant nos problèmes. Je dirais que tout le monde doit ici davantage refroidir ses voitures, notamment au niveau des freins et du moteur… Partout. Et cela ne nous profite pas. Nous avons perdu du temps, et la situation semble très mauvaise cette fois-ci. J’espère que nous pourrons rester dans la lutte demain, nous allons au moins pousser et voir ce que nous pouvons obtenir. J’espère que notre rythme de course est un peu meilleur que notre rythme en qualifications. »

Günther Steiner, le directeur de l’écurie, est enfin plutôt fataliste.

« Nous avons fini là où nous avions peur de finir il y a quelques jours. Nous savions que nous souffririons avec l’altitude élevée étant donné notre réglage aérodynamique avec peu d’appuis. Donc nous y étions presque préparés, mais ce n’est jamais facile de l’accepter. Nous devons simplement nous améliorer. »